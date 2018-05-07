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Hastane odasındaki nikâhta 'evet' dediler

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da nikâhına 2 gün kala balkonda düşüp ayağını kıran Neşet Akdemir ile nişanlısı Esra Aras, hastane odasında Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın kıydığı nikâhla dünyaevine girdi

07 Mayıs 2018 20:18

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da nikâhına 2 gün kala balkonda düşüp ayağını kıran Neşet Akdemir ile nişanlısı Esra Aras, hastane odasında Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan\'ın kıydığı nikâhla dünyaevine girdi.
Neşet Akdemir ve nişanlısı Esra Aras, hayatlarını birleştirmek için Aziziye Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü\'ne nikâh başvurusu yaptı. Çifte, 6 Mayıs Pazar günü için tarih verildi. Ancak damat adayı Akdemir, geçen cuma balkondan düştü ve sol ayağı kırıldı. Neşet Akdemir, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümünde tedavi altına alındı. Damat adayının geçirdiği kaza sonucu nikâha gelemeyeceğini öğrenen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, cübbesini giyerek hastaneye gitti. Neşet Akdemir ile nişanlısı Esra Aras, hastane odasında Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan\'ın kıydığı nikâhla dünyaevine girdi.
Çifte mutluluk dileyen Başkan Orhan, \"Çiftimiz evlilik işlemleri için belediyemize başvuru yaptı ve nikâh günü aldı. Nikâh töreni hafta sonuydu. Damat adayımızın üzücü bir kaza sonucu bacağından yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisini arkadaşlarımız bize aktardılar. Biz de hastaneye gidelim hem çiftimizin nikâhını kıyalım hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim diye düşündük. Çiftimizin nikâhını hastanede kıyarak mutluluklarına ortak olduk. Bizim için de çok özel ve güzel bir tecrübe oldu. Onlara bir ömür boyu hayırlı, huzurlu ve mutlu bir evlilik diliyorum\" diye konuştu.
Genç çift de Belediye Başkanı Orhan\'a teşekkür ederek, kendileri için unutulamayacak bir anı olduğunu söyledi.

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