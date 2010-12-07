-HASTANE İLAÇLARINI SATTILAR İSLAHİYE (A.A) - 07.12.2010 - Gaziantep, Adana, Hatay ve Şanlıurfa'da, hastanelerde ilaç yolsuzluğuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 Aralık Cuma günü gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 kişiden 6'sı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğünce müşterek yapılan çalışmalarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Dr. İbrahim T, İslahiye Devlet Hastanesi eczacısı Özgür G, eczacı Osman Y, eczacı Leyla A, eczacı kalfası Mustafa K. ve kalfa Mesut D. tutuklandı. ''Gerçeğe aykırı reçete yazdığı'' iddiasıyla tutuklanan Dr. İbrahim T'nin, anlaştığı eczacılarla işbirliği yaparak bazı ilaç firmalarına haksız kazanç sağladığı, yaklaşık 14 yıl İslahiye Devlet Hastanesi acilinde görev yaptığı belirtilen İbrahim T'nin görev yaptığı sırada hakkında görevini kötüye kullanmaktan dolayı bir çok suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. ''Görevini kötüye kullanmak ve devlet malını satmak'' iddiasıyla tutuklanan hastane eczacısı Özgür G'nin, hastane eczanesine ait olan ilaçların üzerinde bulunan ''hastane malıdır satılamaz'' yazılarını kimyasal maddeyle sildiği, hastane acilinde elde ettiği karnelere yazdırarak anlaştıkları eczaneye vererek haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl SGK ve mali polisin İslahiye Devlet Hastanesi eczanesine yaptığı operasyonda hastane eczanesinde kupürü kesilmiş birçok ilaç kutusu bulunmuş ve soruşturma açılmıştı. Hastaneye ait olan, yılda yaklaşık 750 bin liralık ilaçları anlaştığı doktor ve eczacı ile hastaların karnesine yazdırarak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen Özgür G'nin, İslahiye Devlet Hastanesinde çalıştığı 7 yılda yaklaşık 5 milyon liralık kazanç sağladığı ifade edildi. Ayrıca Özgür G'nin, olayın hastane yönetimi tarafından fark edilmesi üzerine eylül ayında ''hastanedeki eczanemi soydular, ilaçlarımı çaldılar'' diyerek polise ihbarda bulunduğu, yapılan araştırmada polisin ilaçların, çalınmadığını Özgür G. tarafından hastane dışına çıkarıldığının tespit edildiği bildirildi. 9 zanlı ise Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. -OLAY- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasta olmayan kişilere ait sağlık karnelerine ilaç yazıldığı, söz konusu reçetelerin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) tahsil edilerek kurumun zarara uğratıldığı, devlet hastanesinde bulunması gereken bazı ilaçların eksik olduğu, ilaçlar üzerindeki ''Hastane Malıdır Satılamaz'' ibarelerinin tahrip edilerek bazı eczanelerde satılması suretiyle SGK'nın zarara uğratıldığı tespit edilmiş, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda doktor, eczacı, ilaç mümessili, eczacı kalfası, hastane çalışanı ve memurlarında aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt faaliyet çerçevesinde resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık'' suçundan soruşturma başlatılmış, 10 kişi İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, 15 zanlının ise haklarında tanzim edilen tahkikat evrakıyla mahkemeye sevk edilmişti.