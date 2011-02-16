-HASTANE İHALESİNE FESAT KARIŞTIRMIŞLAR ADANA (A.A) - 16.02.2011 - Adana Numune Hastanesinde ihaleye fesat karıştırma ve evrakta tahrifat yaparak devleti zarara uğratma suçlamalarıyla gözaltına alınanların sayısının 25'e yükseldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Numune Hastanesindeki hizmet alım ihalesiyle ilgili operasyon başlattı. Yaklaşık 5 ay süren çalışma sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurum (SGK) ve Vergi Dairesinden atanan bilirkişilerin aracılığıyla 1 milyon adet evrak incelemeye alındı. Hastanedeki otomasyon ve laboratuvar ihaleleriyle ilgili evrakta tahrifat yapıldığı belirlendi. Ayrıca bir medikal firması ile bir yazılım şirketinin katıldığı ihalelere fesat karıştırıldığı iddia edildi. Araştırmalar sonucunda yapılan operasyonda, eski başhekimler A.A. ve M.A, eski başhekim yardımcısı Y.Z.G, mevcut başhekim yardımcıları H.İ, A.Ü.K, Ş.B, mevcut müdür yardımcıları S.G, H.S, eski hastane müdürü A.Ç, eski hastane müdür yardımcısı Ç.B, doktorlar R.O, B.F, M.K, bir ilçenin mal müdürü H.M.K. ile medikal firmasından S.Ç, U.Ç, R.B, H.S, S.K, yazılım şirketinden H.İ.K, H.D, M.Ç, S.Ü. ve isimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı. Geçen yıl ''rüşvet alma ve verme, tehdit, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma'' iddiasıyla tutuklanan M.A. ve Y.Z.G, 4 Şubat 2011 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Operasyonun başlamasının ardından şehir dışına çıktığı öğrenilen Y.Z.G'nin Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yüklü miktarda para ile yakalandığı belirtildi. Zanlıların istem kağıtlarında ve ihale dosyalarında tahrifat yaparak devleti yaklaşık 10 milyon TL zarara uğrattıkları iddia edildi. Bu arada, geçen yıl, zanlılardan A.A, A.Ü, H.M.K, H.İ. ve R.B. hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla dava açılmıştı.