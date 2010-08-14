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Dünya

Hastane geri çevirdi, doğumu baba yaptırdı!

Hastaneden geri çevrilen 9 aylık hamile kadının sancısı tutunca doğumu sevgilisi yaptırdı...

14 Ağustos 2010 03:00

T24 - Hastaneden geri çevrilen 9 aylık hamile kadının sancısı tutunca doğumu sevgilisi yaptırdı. Baba, nefessiz kalan bebeğe suni teneffüs de yaptı.



İngiltere’nin Berkshire kentinde yaşayan 9 aylık hamile Emma Habens, doğum yapmak için gittiği hastaneden 2 kez geri çevrilince iş erkek arkadaşına düştü. 

Doktorlar Emma Habens’ın doğum sancısı çekmediğini ve daha doğum yapmayacağını, bu nedenle eve gitmesi gerektiğini söylediler. Habbens, “Doktorlar eve dönmemi, iki ağrı kesici alıp yatmamı tembihlediler” dedi. Hastaneyi terk ettikten kısa bir süre sonra doğum sancıları bastıran
Habens, televizyondan gördüklerini uygulayan sevgilisi Dave Brown’ın yardımıyla doğum yaptı.

Brown, kız arkadaşının doğum sancıları başladığında ambulansı aradığını belirtti ve “Ama Emma doğurmaya başlayınca bir şekilde ebeye dönüşüp, onu doğum esnasında yönlendirmeyi başarabildim” dedi. Doğum sırasında nefessiz kalan ve masmavi kesilen bebek de Brown’ın suni teneffüs yapması sayesinde hayatta kaldı. 

Brown, “Kızımız Maisie dünyaya geldiğinde, maviydi. Hemen ona suni tenefüs uyguladım ve kısa bir süre sonra öksürüp, bağırmaya başladı” dedi. Doğumdan kısa süre sonra eve varan ilk yardım ekibi ve hastane yetkilileri annenin ve bebeğin sağlık durumu iyi olduğunu belirtti.



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