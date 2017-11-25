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Hastane doktorlara işaret dili eğitimi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başta doktorlar olmak üzere hemşire ve  tıbbi sekreterlere işaret dili eğitimi verildi

25 Kasım 2017 15:07

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde başta doktorlar olmak üzere hemşire ve  tıbbi sekreterlere işaret dili eğitimi verildi.
Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde görevli doktor, hemşire ve sekreterlerin işitme engelli hastalarla iyi iletişim kurmaları amacıyla işaret dili eğitimi verdi. Eğitim sonucu 15 hastane personeline sertifikaları verildi. Sertifika töreni sonrası konuşan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zabit Kekeç, şöyle dedi:
\"Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği arasında sağlık çalışanlarımıza dönük işaret dili eğitimimizi tamamladık. Sertifikalarımızı dağıttık. Son derece verimli bir kurs gerçekleşti. Bu vesileyle özellikle işitme engellilerle iletişim anlamında bu eğitim son derece önemliydi\" ifadelerini kullandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Özcan ise, \"Hastanemizde 15 çalışanımıza işaret dili eğitimi verildi. Bugün sertifika töreninde buluşmuş olduk. Eğitim ve Araştırma Hastanesi günlük 17 binlere kadar ulaşan hasta potansiyeli ile hizmet vermektedir. Bunların içinde işitme engelli olan vatandaşlarımın da bu hizmetten daha iyi faydalanmasını sağlamak amacıyla çalışanlara yönelik kurs talebimiz oldu. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da bu talebimiz anında karşılandı.\"

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