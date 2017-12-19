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Hastane çalışanının üzerinde 130 uyuşturucu hap bulundu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da polisin takip ettiği hastane çalışanı M

19 Aralık 2017 14:20

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da polisin takip ettiği hastane çalışanı M.E.A.\'nın (31) üzerinde130 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli  gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda takip edilen M.E.A.’nın üzerinde 130 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.E.A.’nın bir hastanede hizmetli olarak görev yaptığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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