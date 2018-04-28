T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hastane çalışanı evinde ölü bulundu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Muradiye ilçesinde, devlet hastanesinde hizmetli olarak çalışan Mustafa Bayraktar (34), evinde ölü bulundu

28 Nisan 2018 15:45

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Muradiye ilçesinde, devlet hastanesinde hizmetli olarak çalışan Mustafa Bayraktar (34), evinde ölü bulundu.
Muradiye Devlet Hastanesi\'nde hizmetli olarak çalışan Mustafa Bayraktar\'dan haber alamayan annesi, yalnız yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi\'ndeki evine gitti. Eve giren anne, oğlu Mustafa\'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Bayraktar\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayraktar\'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası çalıştığı hastaneye getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından Bayraktar\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon\'a götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSA MuradiyeMustafa BayraktarMuradiye Devlet HastanesiOsmangaziMuradiye MahallesiEveMustafaAdli Tıp KurumuBayraktarTrabzonFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24