Hastane bahçesinden motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, hastane bahçesinde park halindeki motosikleti çaldıkları iddia edilen 2 kişi, tutuklandı.

Akçakale Devlet Hastanesi\'ne tedavi olmak için gelen bir kişinin bahçeye park ettiği motosikleti çalındı. Araç sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından motosikletin S.K. ve M.F.N. tarafından çalındığını belirledi. Polis ekiplerinin evlerine düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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