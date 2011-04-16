-HASTANE BAHÇESİNDEN ÇAM FİDANLARI ÇALINDI SİVAS (A.A) - 16.04.2011 - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Devlet Hastanesinin bahçesine 2 hafta önce dikilen 500 çam fidanından 38'i, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, iki hafta önce Şarkışla Devlet Hastanesi bahçesine, Şarkışla Devlet Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğince 500 çam fidanı dikildi. Acil servisin karşısındaki alana dikilen fidanlardan 38'i, bir süre önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sökülerek çalındığı fark edildi. Hastane Müdürü Arif Bağcı, çalınan fidanların yerine ladin dikeceklerini söyledi. Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen hastane yetkilileri, fidanların 8 Nisan'da öğleden sonra bir çocuk tarafından yerinden sökülerek otomobile yüklendiğini tespit etti. Yetkililer, zanlının yakalanması için polise başvuracaklarını belirtti. Kamera kayıtlarına göre, 8 Nisan'da öğleden sonra bir otomobille hastanenin önüne gelen 4 kişilik bir aile, acil servise giriyor. İçeriden aldığı tekerlekli sandalyeyle dışarıya çıkan bir erkek çocuk, bahçedeki çamları sökerek önce tekerlekli sandalyeye yüklüyor. Çevredekilerin dikkatini çekmemek için tekerlekli sandalyeyle gezinen, bahçede tekerlekli sandalyeyle oynuyormuş gibi davranan, zaman zaman da sandalyenin üzerine oturan çocuk, topladığı fidanları bahçenin içinde park halinde bulunan otomobillerine yüklüyor. Çocuk ve ailesi, daha sonra hastanenin önünden otomobille ayrılıyor.