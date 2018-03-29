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Hastane bahçesinden böyle kaçtı

   Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu'nda hastaneye tedavi için getirilen mahkum birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayarak kaçtı

29 Mart 2018 20:22


 

 Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu\'nda hastaneye tedavi için getirilen mahkum birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayarak kaçtı.

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki olay öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Mücahit Coşar tedavisi için hastaneye getirildi. Bir askerle kolları kelepçeli olan Mücahit Coşar birinci kattaki doktor odasına alındı. Tedavi için kelepçesi çıkarılan Coşar  pencereden atlayarak kaçmaya başladı. Jandarma ve çevredekiler kaçan mahkumun peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Coşar hastane önünde kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Mücahit Coşar\'ın kaçarken ayağının kayarak düşmesi de kameraya yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve jandarma  çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Uyuşturucu suçundan cezaevinden bulunduğu öğrenildi. Kaçan mahkumu arama çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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