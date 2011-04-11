-HASTANE BAHÇESİNDE DAVUL-ZURNALI EYLEM EDİRNE (A.A) - 11.04.2011 - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan asistanlar, hastane bahçesinde davul-zurna eşliğinde halay çekip, oynadı. Hastanede, asistan doktorların iş bırakması nedeniyle acil durumlar dışında ameliyatlar ile servislerde poliklinik hizmeti yapılamadı. Hastane önünde toplanan asistanlar adına basın açıklamasını okuyan Fizik Tedavi Bölümü asistanlarından Dr. Serdar Kılıç, DEÜTF'deki asistan arkadaşlarının başlattıkları kıvılcımı ateşlemek amacıyla toplandıklarını ve eylem yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Bizler 7 gün, 24 saat gece gündüz demeden halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmaya çalışan, hastanemizin emek gücünü oluşturan asistan hekimleriz. Bugüne kadar (Asistansın yapacaksın) denilerek özlük haklarımıza değer verilmeyen asistan hekimleriz. Bizler emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yöneticilerden eşitlik, adalet, şeffaflık ve mesai saatlerine uyulmasını istiyoruz. Nöbet ertesi izin hakkımızı istiyoruz. Bir otobüs şoförü can taşıdığı için 5 saatten fazla araç kullanamazken bizler 33 saat aralıksız can taşımaya mecbur bırakılıyoruz. Yemek hakkımızı istiyoruz.'' Basın açıklamasında zorunlu hizmet, gelir güvencesi konuları ile asistan hekimlerle ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olma talebine de yer verildi. İş bırakma eylemiyle kendilerinin çalışmaması halinde hastane işlerinin geleceği durumun görülmesini hedefledikleri ifade edilen açıklamada, ''Bizler haklı taleplerimiz karşılanana kadar iş bırakma eylemine devam edeceğimizi, bu süreç içinde doğacak mağduriyetlerden tamamıyla bu talepleri karşılamayanların sorumlu olacağını basına ve kamuoyuna duyuyoruz'' dedi. -HASTA YAKINLARI DA DOKTORLARLA BİRLİKTE OYNADI- Bu arada, hastane bahçesinde davul-zurna eşliğinde halay çekip, oynayan asistan doktorlara, hastane yakınları da eşlik etti. Asistanlarla birlikte oynayan vatandaşlar, asistan doktorları desteklediklerini söyledi. Bu arada, eyleme katılanlar, ''Anneme intörn olduğumu söylemeyin o beni doktor sanıyor'', ''Ücretsiz yemek hakkımız'', ''Nöbet ertesi izin hakkımız'', ''Hipokrat yetiş yeminimi bozuyorlar'' sloganları atıp ''Doktor ne demek? Doktor ne demek? Performansla çalışan tüccar demek'' şarkısını söylediler.