Hastane, ayağı otomatik kapıya sıkışarak kırılan yüzde 100 engelli vatandaşı suçladı: Uygun şekilde hareket etmedi

Bursa Şehir Hastanesi’nde ayağı otomatik kapıya sıkışarak kırılan engelli Bekir Yöndem’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, hastane yetkilileri “Uygun şekilde hareket etmedi” diyerek tekerlekli sandalye ile gezen vatandaşı suçladı. Yöndem, maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Hürriyet’te yer alan habere göre,dava dosyasına göre, yüzde 100 engelli raporu bulunan Bekir Yöndem (56), 28 Şubat’ta tahlil yaptırmak için Bursa Şehir Hastanesi’ne gitti. Yöndem, kardiyoloji polikliniğinden, nöroloji polikliniğine geçiş yaptığı sırada otomatik kapının kapanması sonucu kapıya sıkıştı. Yaklaşık 4 dakika boyunca kapıya sıkışık halde kalan Bekir Yöndem, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesi sonucu kurtuldu. Yapılan muayenesinde ayağında kırık tespit edildi. Yöndem’in şikâyeti üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘taksirle yaralama’ suçundan soruşturma başlattı.

“Uygun şekilde hareket etmedi”

Soruşturma kapsamında hastane destek ve kalite hizmetleri müdürü olarak görev yapan A.B’nin şüpheli olarak ifadesi alındı. Müdür A.B., “Kapı ile ilgili herhangi bir arıza bildirimi yapıldığı sistemde gözükmemektedir. Kapının aktif çalıştığı anlaşılmaktır. Olay tutanağının incelenmesi sonucunda hastamızın, otomatik kapının kullanımına uygun şekilde hareket etmediği, akülü tekerlekli sandalyesi ile hızlı bir şekilde açık olan ve kapanmak üzere olan kapıdan kontrolsüz bir şekilde hızla geçmeye çalıştığı esnada tarafımızca müşahede edilmiştir. Bizim bu kaza ile ilgili herhangi bir kusurumuz olduğunu kabul etmiyorum” dedi.

Savcılığın, yaralama olayına ilişkin soruşturması sürerken, Yöndem, avukatları Derya Karaman ve Ayşe Özge Çınar Seçkin aracılığıyla, hastanenin kapılarının bakım onarım ve tüm sorumluluğunu üstlenen firma hakkında 17 Kasım’da Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı.