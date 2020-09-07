Hastane açıkladı: Zehirlenen Rus muhalif Navalni komadan çıktı

Noviçok isimli maddeyle zehirlendiği ortaya çıkan ve günlerdir Almanya'da tedavisi süren Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin komadan çıktığı öğrenildi.

BBC'nin son dakika geçtiği habere göre, Berlin'de Navalni'nin tedavi gördüğü hastane, durumunun iyileştiğini ve komadan çıktığını duyurdu.

Uçakta fenalaştıktan sonra Berlin'e tedavi için götürülen Navalni'nin doktoru artık sözlü uyarılara yanıt aldıklarını açıkladı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

Almanya, Navalni'nin zehirlenmesine ilişkin Rusya'ya işaret ederken Moskova bütün suçlamaları reddediyor.