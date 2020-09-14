Hastane açıkladı: Zehirlenen Rus muhalif lider Navalni'nin durumu iyiye gidiyor, yataktan kalkabiliyor

Almanya'daki hastanede tedavi gören ve Noviçok'la zehirlendiği tespit edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin durumunun iyileştiğin açıkladı. Hastane, Navalni'nin yatağından kalkabilir durumda olduğunu belirtti.

Berlin'de bulunan Charite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Navalni'nin durumunun iyiye gittiği, mekanik ventilasyondan çıkarıldığı belirtildi. Navalni'nin yataktan kalkabilir durumda olduğu da eklendi.

Ne olmuştu?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti.