'Hastalıklı etler Türkiye'ye sokulmadı'

T24- Tarım ve Köşiyleri Bakanı Mehmet Mendi Eker'in TBMM'de bir soru önergesine verdiği cevabın saptırıldığı ve bu konuda çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirildi. Bakanlık, yurtdışından hastalıklı bufalo etlerinin toplanarak gemilerle Türkiye'ye sokulmak istendiği ve gemilerin Türkiye karasularının hemen dışında uluslararası sularda bekletildiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mendi Eker'in TBMM'de bir soru önergesine verdiği cevap çarptırılarak bir takım kişilerce yurtdışından hastalıklı bufalo etlerinin toplanarak gemilerle Türkiye'ye sokulmak istendiği, gemilerin Türkiye karasularının hemen dışında uluslararası sularda bekletildiği ve söz konusu etlerin Türkiye'ye sokulabilmesi için hükümetçe kararname çıkarılması, bu gelişmelerden Bakan Eker'in bilgisinin olmadığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu kaydetti.





Açıklamada, Türkiye'nin gündemine son dönemde "Et ithalatı" olarak giren konunun 30 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak Et ve Balık Kurumu'na yetki vermesi suretiyle gerçekleştirilen 7 bin 500 ton kasaplık canlı sığır ihalesinden başka bir içerik taşımadığı belirtilerek, Bakan Eker'in söz konusu soru önergesine verdiği cevabın da aynı kapsamda olduğu belirtildi. Et ve Balık Kurumu tarafından 20 Mayıs tarihinde yapılan ve basın kuruluşları tarafından da izlenen ihalenin tamamen canlı hayvan ithalatına yönelik olarak gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, söz konusu canlı kasaplık sığırların Bakanlık tarafından gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması sonucunda Estonya, Letonya, litvanya, Maceristan, Norveç, İzlanda, ABD, Brezilye, Uruguay, Arjantin ülkelerinden ithal edilmesi uygun görüldüğü hatırlatıldı.





İhale duyurusunun EBK'nın resmi sitesinde yayımlandığı, ihale tarihlerinde ihaleye iştirak eden ve yeterli görülen firmaların tekliflerinin değerlendirilerek sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "ithalata ilişkin olarak yabancı ülkelerin hastalık durumları ve hayvan sağlığı statüleri yakından takip edilebilmekte, bulaşıcı ve salgın hastalıkların çıkması halinde bu ülkelerden canlı hayvan ve et ithalatına kısıtlamalar getirilmektedir. Canlı hayvan et et ithalatında AB mevzuatı, Dünya Hayvan Sağlık Örgütü ve ulusal mevzuatımız göz önüne alınarak sağlık şartları belirlenmektedir. İthalatın gerçekleşebilmesi için zorunlu olan veteriner sağlık sertifikasında belirtilen sağlık şartlarına göre hem Türkiye'de hem de ithalatın yapıldığı ülkelerde gerekli kontroller yapılmaktadır" denildi.