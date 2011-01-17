T24 LogoT24 Logo
Dünya

HASTALIK NEDENİYLE 14 ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ TAHRAN (A.A)

17 Ocak 2011 22:49

-HASTALIK NEDENİYLE 14 ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ TAHRAN (A.A) - 17.01.2011 - İran'ın başkenti Tahran'da, bulaşıcı hastalık taşıdıkları için ziyaretçileri etkileyeceği gerekçesiyle bir hayvanat bahçesindeki 14 aslan öldürüldü.  Cem-i Cem gazetesinin haberinde, aslanların, hayvandan insana geçebilen bulaşıcı ruam hastalığına yakalandığı belirtildi. Veteriner Houman Molokpur gazeteye verdiği demeçte, aslanların hayvanat bahçesindeki kötü yönetim yüzünden hastalandığını, son iki ayda, evcil hayvanlarda tedavi edilemeyen ancak vahşi hayvanların tedaviye cevap verdiği hastalığa yakalan üç aslanın öldüğünü söyledi. Aslanlardan önce hayvanat bahçesindeki bir Sibirya kaplanının hastalık nedeniyle öldüğü kaydedildi. Fars haber ajansına konuşan veteriner Ami Peyman Hosravi, hastalığın hayvanat bahçesine sık sık giden sokak kedileri tarafından şehre yayılabileceği uyarısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24