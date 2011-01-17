-HASTALIK NEDENİYLE 14 ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ TAHRAN (A.A) - 17.01.2011 - İran'ın başkenti Tahran'da, bulaşıcı hastalık taşıdıkları için ziyaretçileri etkileyeceği gerekçesiyle bir hayvanat bahçesindeki 14 aslan öldürüldü. Cem-i Cem gazetesinin haberinde, aslanların, hayvandan insana geçebilen bulaşıcı ruam hastalığına yakalandığı belirtildi. Veteriner Houman Molokpur gazeteye verdiği demeçte, aslanların hayvanat bahçesindeki kötü yönetim yüzünden hastalandığını, son iki ayda, evcil hayvanlarda tedavi edilemeyen ancak vahşi hayvanların tedaviye cevap verdiği hastalığa yakalan üç aslanın öldüğünü söyledi. Aslanlardan önce hayvanat bahçesindeki bir Sibirya kaplanının hastalık nedeniyle öldüğü kaydedildi. Fars haber ajansına konuşan veteriner Ami Peyman Hosravi, hastalığın hayvanat bahçesine sık sık giden sokak kedileri tarafından şehre yayılabileceği uyarısında bulundu.