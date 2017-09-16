Hastalığı nedeniyle işini bıraktı, 3 ay sonra intihar eti

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da 3 ay önce bağırsak hastalığı nedeniyle işinden ayrılan 34 yaşındaki Hayati Arın, evde yalnız kaldığı sırada tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan ancak, bir yıl önce bağırsaklarıyla ilgili sağlık sorunları ortaya çıkan Hayati Arın, 3 ay önce sık sık hastaneye gittiği için işinden ayrıldı. Arın, sabah saatlerinde eşi evde yokken tabanca ile kafasına bir el ateş ederek intihar etti. Haberi alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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