Hastalığı eğitimine olmadı, Ömer hukuk fakültesini kazandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, ilik yetmezliği hastalığı nedeniyle sürekli kan takviyesi alması gerektiği için orta okulda 2, lisede 1 yıl eğitimine ara veren 21 yaşındaki Ömer Çiftçi, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni kazandı.

8 yaşında ilik yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başlayan Ömer Çiftçi\'ye haftada bir Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde kan takviyesi yapıldı. Ömer Çiftçi\'nin Zonguldak\'ta yaşayan ailesi, hastaneye yakın olması için 10 yıl önce Darıca\'ya yerleşti. Tedavisi sırasında orta okulda 2 yıl, lisede 1 yıl eğitimine ara vermek zorunda kalan Ömer Çiftçi, 3 yıl önce babası Mehmet Çiftçi\'den alınan ilik nakledildi.

Sağlığı daha iyi hale gelen Ömer Çiftçi\'ye artık 3 ayda bir kan takviyesi yapılıyor. 3 kere eğitimine ara vermek zorunda kalmasına rağmen umudunu yitirmeyen Ömer Çiftçi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni kazandı.

Hastalığı nedeniyle çok büyük sıkıntılar çektiğini ve okulunu bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Ömer Çiftçi, ameliyatının ardından kendisini çok iyi hissettiğini, artık 3 ayda bir kan takviyesine gittiğini belirterek, hukuk fakültesini de kazanarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.



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