Hastalarla zeybek oynayan doktor: Moral ve motivasyon önemli

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde görev yapan Uzm. Dr. Mehmet Bayındır\'ın, kanser hastalarının kemoterapi gördüğü serviste orkestra eşliğinde onlara şarkı söylediği, birlikte zeybek oynadığı görüntüler beğeni topladı. Hasta tedavisinde moralin çok önemli olduğunu söyleyen Mehmet Bayındır, \"Tıbbi müdahaleler önemli elbette ama moral ve motivasyon da önemli bir itici güç. Ben bunu sadece bu yıl değil, hemen her yıl farklı servislerdeki hastalara yaparım\" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde görev yapan Genel Cerrah Mehmet Bayındır, kemoterapi gören kanser hastalarına moral vermek için düzenlenen yılbaşı eğlencesinde, orkestra eşliğinde şarkı söyledi. Üzerinde beyaz önlüğü ile Kerimoğlu zeybeği oynayan Bayındır\'a ellerinde ilaç verilmek üzere bronül takılı olan hastalar da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bazı hastalar ise koltuklarda oturup alkışlayarak eğlenceye katıldı. Hastane duvarları kırmızı balonlarla süslenirken, hemşireler de alkış tuttu.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Büyük beğeni toplayan ve sosyal medya hesaplarından binlerce kişinin paylaşımda bulunduğu görüntülerdeki Doktor Mehmet Bayındır, hastalarının adeta sevgilisi durumunda. Servisten hiç ayrılmayan, sürekli hastalarının sıkıntılarını gidermeye çalışan, yakınlarına telkinlerde bulunan Bayındır, yaptığı işe aşkla bağlı olduğunu anlattı. Okul yıllarından beri hem Türk halk müziği hem de Türk sanat müziğine ilgisinin bulunduğunu söyleyen Bayındır, doktorluk yıllarında da sık sık sahne aldığını ifade etti. Hastalarının kontrollerini yaptığı seviste soruları yanıtlayan Mehmet Bayındır, \"Hasta tedavisinde moral çok önemli. Tıbbi müdahaleler önemli elbette ama moral ve motivasyon da göz ardı edilemeyecek itici güç. Bunu sadece bu yıl değil, hemen her yıl farklı servislerdeki hastalara yaparız. Yılın belli zamanlarında Psikiyatri Servisi\'nde kalan hastalarımız için yaparız. Kemoterapi gören hastalar için de yapardık ama bu yıl Başhekimin de desteğiyle daha profesyonelce oldu\" dedi.

Videodaki, hastalarıyla oynadığı o anları da anlatan Mehmet Bayındır, \"Hastalarımız şaşırdı yapılan hazırlıklara. Sonra düğün havasında şarkılar çalındığı zaman biraz kıpırdanma başladı. Ancak ben Kerimoğlu türküsünü söyleyip zeybek oynamaya başlayınca ellerindeki serumlarla oynamaya başladılar. Hatta bazıları bunları çıkartıp benimle oynadı. Görüntülerden sonra da çok olumlu tepkiler aldım\" diye konuştu.

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