Hastalarının sağlam dişlerini çeken, çene kemiklerini kıran, diş etlerini oyan ‘sadist dişçi’ye sekiz yıl hapis!

Fransa'da 100'den fazla hastasının sağlam dişlerini çekmek ve diş etlerini parçalayıp çene kemiklerini kırmakla suçlanan Hollandalı diş hekimi Jacobus van Nierop sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Chateau-Chinon adlı kasabada muayenehanesi bulunan 51 yaşındaki Nierop, yerel basında "Korkunç Dişçi" olarak tanımlanıyordu.

Meslekten men edilen Nierop, ayrıca 10.500 Euro para cezasına çarptırıldı. Nierop ilk şikayetlerden sonra Kanada'ya kaçmış ve 2014'te Fransa'ya iade edilmişti.

Nevers kasabasında görülen davada, Nierop'un bazı hastalarının çene kemiklerinin kırıldığı ve ağızlarında geçmeyen apseler oluştuğu belirtildi.

Hastalarına "sadistçe" davranmakla suçlanan Van Nierop, 120 kişinin şikayeti üzerine Haziran 2013'te gözaltına alındı.

Ancak Nierop aynı yıl Aralık'taki duruşmasınden önce ülkeyi terk etti.

Fransa Hükümeti'nin hakkında uluslararası yakalama emri çıkarttığı diş hekimi Kanada'nın New Brunswick eyaletine bağlı küçük bir kasabada yakalandı.

BBC Paris muhabiri Hugh Schofield, Nierop'un birçok kişinin "kabusu" olduğunu söylüyor.

Muhabirimiz, kasaba halkının başlangıçta çalışkan, güleryüzlü, büyük bir köpeği olan ve puro içen Nierop'u çok sevdiğini, ancak sonra havanın değiştiğini söylüyor.