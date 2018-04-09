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Hastalarının öldüğü haber verilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundular (2)

HASTANE HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak yoğun bakımda hayatını kaybeden hastaların ölüm haberini yakınlarına zamanında bildirmedikleri iddia edilen özel hastane hakkında inceleme başlatıldığını b

09 Nisan 2018 21:34

HASTANE HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak yoğun bakımda hayatını kaybeden hastaların ölüm haberini yakınlarına zamanında bildirmedikleri iddia edilen özel hastane hakkında inceleme başlatıldığını belirtti. Açıklamada şöyle denildi:
\"Medyada yer alan \'Hastalarının öldüğü haber verilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundular\' başlıklı haberde yer alan iddialara yönelik olarak; olay 1 Nisan 2018 Pazar günü gecesinde yaşanmış olup 2 Nisan 2018 Pazartesi günü İl Sağlık Müdürlüğümüz Özel Yataklı Birimi tarafından ilgili hastaneden iddialar hakkında resmi kanallardan yazılı bilgi notu istenmiş, iddialar ve bilgi notu doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimince aynı tarihte resmi olarak inceleme süreci başlatılmıştır. Yapılacak inceleme sonucunda ihmal veya kusur tespit edilmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Ayrıca hasta yakınları tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş olup süreç adli yönden de devam etmektedir.\"

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