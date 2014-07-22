T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Hastalarını videoya çeken doktor' için rekor tazminat

İddialar üzerine 8 Şubat 2013'te işine son verilen Levy 10 gün sonra ölü bulundu

22 Temmuz 2014 12:53

ABD'nin Maryland eyaletindeki Johns Hopkins Hastanesi, muayenelerinin bir jinekolog tarafından gizlice videoya kaydedildiğini öne süren yaklaşık 8000 kadına 190 milyon dolar ödemeyi kabul etti. 

Geçen yıl intihar eden Doktor Nikita Levy'nin kameralı anahtarlık ve kalemlerle hastalarının muayenelerini kaydettiği öne sürülüyor.

Avukat Jonathan Schochor kadın hastaların "gaddarlığa" maruz kaldığını ve "ihanete uğradığını" söyledi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "bir bireyin, John Hopkins hastanesini temsil edemeyeceği" belirtildi, "Umarız bu anlaşma ve polisin ele geçirdiği kayıtların paylaşılmamış olması, etkilenen kişiler için meselenin kapanmasına yardımcı olur" denildi.

Levy'nin hastalarını kaydettiği, bir meslektaşının boynundaki kameralı kalemden şüphelenmesi üzerine ortaya çıkmıştı.

Daha sonra Levy'nin evindeki bilgisayar disklerinde hastalara ait 1200 fotoğraf ve video bulundu.

Kadınlar ayrıca Levy'nin kendilerini gerektiğinden çok daha fazla muayene ettiğini ve uygunsuz fiziksel temasta bulunduğunu öne sürdü.

Daha sonra yapılan araştırmada, Levy'nin kendi başına hareket ettiği ve reşit olmayan hastaların muayanelerini kaydetmediği belirlendi.

İddialar üzerine 8 Şubat 2013'te işine son verilen Levy 10 gün sonra ölü bulundu.

ETİKETLER

Nikita Levyabdjinokologvideokadınhastatazminat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24