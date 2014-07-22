'Hastalarını videoya çeken doktor' için rekor tazminat

ABD'nin Maryland eyaletindeki Johns Hopkins Hastanesi, muayenelerinin bir jinekolog tarafından gizlice videoya kaydedildiğini öne süren yaklaşık 8000 kadına 190 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Geçen yıl intihar eden Doktor Nikita Levy'nin kameralı anahtarlık ve kalemlerle hastalarının muayenelerini kaydettiği öne sürülüyor.

Avukat Jonathan Schochor kadın hastaların "gaddarlığa" maruz kaldığını ve "ihanete uğradığını" söyledi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "bir bireyin, John Hopkins hastanesini temsil edemeyeceği" belirtildi, "Umarız bu anlaşma ve polisin ele geçirdiği kayıtların paylaşılmamış olması, etkilenen kişiler için meselenin kapanmasına yardımcı olur" denildi.

Levy'nin hastalarını kaydettiği, bir meslektaşının boynundaki kameralı kalemden şüphelenmesi üzerine ortaya çıkmıştı.

Daha sonra Levy'nin evindeki bilgisayar disklerinde hastalara ait 1200 fotoğraf ve video bulundu.

Kadınlar ayrıca Levy'nin kendilerini gerektiğinden çok daha fazla muayene ettiğini ve uygunsuz fiziksel temasta bulunduğunu öne sürdü.

Daha sonra yapılan araştırmada, Levy'nin kendi başına hareket ettiği ve reşit olmayan hastaların muayanelerini kaydetmediği belirlendi.

İddialar üzerine 8 Şubat 2013'te işine son verilen Levy 10 gün sonra ölü bulundu.