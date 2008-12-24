Hastaların yağından biyodizel yaptı

Forbes dergisinin web sitesinde yer alan habere göre, Dr. Craig Allan Bittner ve kız arkadaşının arazi araçlarının yakıtlarının tuhaf kaynağı, eyalet sağlık bakanlığının, doktorun ve asistanı olan kız arkadaşının ruhsatsız ameliyat yaptıkları gerekçesiyle açılan soruşturmada tespit edildi.Beverly Hills Liposculpture adlı kliniğini geçen Kasımda kapatan Dr Bittner ise, artık kapalı olan kendisine ait "lipodiesel.com" web sitesinde yazdığı açıklamasında, hastalarının büyük bölümünün yağlarını yakıt olarak kullanmasını istediğini belirterek, "Zaten kullanabileceğimden fazla yağ vardı" demişti.Forbes, California yasalarının, insan tıbbi atığından araç yakıtı yapmayı yasakladığını yazdı.Doktora dava açan üç eski hastasının avukatı Andrew Besser da, Dr. Bittner ve kız arkadaşının hastalarının görünüşünü bozacak ciddi hatalara yol açan ameliyatlar yaptıklarını belirtti.Kliniğini Kasımda kapatan ve ABD'yi terk eden Dr. Bittner, kliniğinin web sitesinde, bir klinikte gönüllü çalışmalar yapmak üzere Güney Amerika'ya taşındığını bildirdi.