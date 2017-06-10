Hastaları ortada kaldı; doktor firarda!

Kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Bekir Sivri, burun estetiği yaptığı, henüz iyileşme süreci devam eden hastaları, ameliyat etmek üzere randevu verdiği, hatta bir kısmından da kapora aldığı kişilere rağmen muayenehanesini kapatıp ortadan kayboldu.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre; randevu günleri geldiği halde arayan, hatırlatan olmayınca kendileri doktora ulaşmaya çalıştı. Her zaman konuştukları Dr. Sivri’nin asistanı B., kimine kolunu kırdığını kimine bacağından ameliyat olduğunu, haziran ayı içinde tekrar aramalarını söyledi. Ancak, Dr. Sivri, muayenehanesini kapatmıştı.



Durumdan şüphelenen hastalar sosyal medya üzerinden örgütlendi. Önce WhatsApp, arkasından Instagram’da “Dr. Bekir Sivri mağdurları” gruplarını kurdular. Sayıları 300’ü aşan mağdurlar, sosyal medyada canlı yayın yapmaya başlayınca Instagram hesapları iki kez hack’lendi.

"Çok hızlı gidiyordu"

Dr. Sivri’yi tanıyan ve adını vermek istemeyen bir meslektaşı, “Çok hızlı gidiyor, bir haftada yapılması gereken ameliyatları bir günde yapıyordu. Kimse ayda 100 burun ameliyatı yapamaz, yapmamalı. Çok ameliyat yaparsa sorun yaşayacağı konusunda uyarmıştım. Bence bu yükü kaldıramadı. Psikolojisi bozuktu. Bir yıl kadar önce eşinden boşandı. Bir görüşmemizde, ‘Kalmayacağım bu ülkede, gideceğim’ dedi. Ciddiye almadım. Kaçmış durumuna düştü. Duyduğuma göre Dubai’de çalışma izni çıkmış. Artık orada çalışacak” dedi.

Kardeşim evden çıkamıyor

Dr. Sivri’nin mağdur hastalarının kiminin elinde kolonya kiminin tuzlu su kiminin mendil tıkalı burunlarını açmaya çalışıyor. Kontrole gitmeleri gereken, hemen hepsi ikinci kez ameliyata ihtiyaç duyan hastalar yaşadıklarını şöyle anlattı:



Hatice Çetin (30): Banka kredisi alarak bir sene önce ameliyat olmuştum. Nefes alamıyorum. Burun istediğim gibi değil. Revizyon yapacaktı ama kaçtı. Bozduğu burunlarımızı yapması için başka doktorlara gittiğimizde, onun adını duyan ya bakmıyor ya da çok yüksek ameliyat ücreti talep ediyor.



Derya Yeğin: Dr. Sivri Kocaeli’nde yaşayan, 26 yaşındaki kardeşimi aralık ayında ameliyat etti. Kanamalar, gece tıkanmaları yaşadı. 5 ay sonra gelin bakarız dediler. Ama şikâyetleri bitmeyince muayenehanesine gittik. Güvenlik içeriye bile almadı. Kardeşim şimdi işe gidemiyor, morali çok bozuk ve evden çıkamıyor. 10 bin lira banka kredisi çekmişti onu ödemekte zorlanıyor.



E.T. (29): İstemediğim halde burnumu küçülttü, kaldırdı. Burnumun sol tarafı kapalı, gece boyu horluyorum. Tekrar temmuz ayında ameliyat edecekti ama ortadan kayboldu.



Derya Solmaz (25): Dr. Sivri’yi Instagram’da gördüm, takipçisi çoktu, güvendim. Şimdi kapı-duvar... Mağdurların kurduğu sayfa karşıma çıkınca kafamdan kaynar sular boşaldı.