HASTALARI GİZLİ KAMERA İLE KAYDEDEN DOKTOR TUTUKSUZ YARGILANACAK

Haber: Gökhan ÇELİK/İSTANBUL(DHA)
İzmir\'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Bayraklı\'daki İzmir Adliyesi\'ne sevk edilen şüpheli, yaklaşık 4 saat boyunca savcılıkta ifade verdi. İfade verme işleminin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, 21.20 sıralarında adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheli E. B. Ç tutuksuz yargılanacak.
Görüntü dökümü
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-Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'nden görüntüler
-Muhabir anonsları
-Sosyal medya sitesinde paylaşılan gizli kamera görüntüleri
-Doktorun fotoğrafı
-Doktorun sağlık kontrolünden geçirilmesi