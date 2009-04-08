Hastalanan sigortasız da olsa emeklilik var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalıştıkları işyerlerinde meslek hastalığına tutulanların tespit edilmesi halinde; sigorta süresi ya da prim ödeme gün sayısına bakılmadan bu kişilerin emeklilik hakkının bulunduğunu açıkladı.

Çelik, "Çalışanların iş kazalarında olduğu gibi meslek hastalığına tutulduklarının tespiti halinde iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası kapsamında iş göremezlik (emekli aylığı) bağlanabilmekte ve sağlık yardımı da alabilmektedirler" dedi.

Bu durumdaki çalışanların emekli aylığı bağlanmasında herhangi bir sigortalılık süresi veya prim ödeme gün sayısı aranmadığını belirten Çelik, "Hatta herhangi bir iş yerinde sigortalı bildirimleri yapılmadan çalıştırılanların da bu iş yerinde çalıştıkları kurum denetim elemanlarınca tespit edilmesi halinde yetkili meslek hastalıkları hastanelerine sevkleri yapılmakta ve meslek hastalığına tutuldukları tespit edildiğinde emeklilik hakkı verilmektedir" diye konuştu.



"Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca iş kazası ve meslek hastalığı riskinin yüksek olduğu iş yerlerinde denetim çalışmaları devam etmektedir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, özellikle kot taşlama iş yerlerinde denetim çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çelik şunları dile getirdi:



"Bu çerçevede, 2008 yılı ve 2009’un üç ayında 149 iş yerinin denetimi yapılmıştır. Kot taşlama iş yerinde çalıştıkları ve meslek hastalığına tutuldukları yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihbarda bulunmuş olan Bingöl İli Taşlıçay ve Toklular köylerinde ikamet eden vatandaşlarımızın, işyerlerince sigortalı gösterilmemiş olmaları nedeniyle, ihbarda bulundukları işyerlerindeki çalışmalarının tespiti, Kurum denetim elemanlarınca yapılmakta olup, meslek hastalıkları durumlarına göre iş göremezlik geliri bağlanabilecektir."