Hastadan bıçak parası isteyen doktor ve sağlık memuru adli kontrolle serbest bırakıldı

Bolu’da, iş kazası sonucu elinde kesik oluşan hastadan 20 bin lira bıçak parası isteyen ve suçüstü yakalanan doktor A.G. ve sağlık memuru İ.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce’de iş kazası geçiren ve elinde kesik oluşan vatandaş ilk müdahalesinin ardından tedavi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Vatandaş, hastanenin plastik cerrahi bölümünde tedavi altına alındı. Hastanın tedavisini yürüten Plastik Cerrahi Uzmanı Doktor A.G., vatandaşa ameliyat olması gerektiğini söyleyerek 20 bin lira bıçak parası talep etti. A.G.’nin talebini kabul eden hasta durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ameliyat edilen hasta seri numaraları alınmış 5 bin lirayı doktor A.G.’ye verdiği sırada ekipler operasyon düzenleyerek doktoru suçüstü yakaladı. Olayla ilgili doktor A.G. ve farklı bir kurumda çalışan sağlık memuru İ.Ü. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen doktor ve sağlık memuru işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

"Söz konusu doktor hakkında daha önceden de CİMER'e şikayette bulunulmuştu. Hakkında devam eden iki soruşturma var. Dekanlık olarak konunun takipçisi olacağımızı ve idari soruşturma açacağımızı bildirmek isterim. Üniversitemizin adını bu şekilde lekeleyen hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız." (İHA)