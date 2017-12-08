Hasta ziyaretine giden aile kaza yaptı: 1 çocuk öldü, 5 yaralı

TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, taklalar atarak, devrildi. Kazada, aynı araçta hasta ziyaretine giden aileden 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Zile ilçesine bağlı Ütük köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat\'ın Çekerek ilçesinden Tokat Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören bir akrabasını ziyarete giden Necati Çevik (46) yönetimindeki 66 FE 239 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, devrildi. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sevk edildi. Kazada sürücü Necati Çevik ile araçta bulunan Fadime Karabulut (32), Hacer Karabulut (4), Bayram Karabulut (11), Salih Karabulut (38) ve Hacer Aktaş (51) yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilin içinden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi\'nin acil servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hacer Karabulut (4), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri, inceleme başlattı.



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