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Hasta yakınlarından ambulans şoförüne yumruklu saldırı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, ambulans şoförü F

18 Ocak 2018 19:29

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde, ambulans şoförü F.Ç., hasta yakını 2 kişinin sevk sırasında kendisine küfrederek, yumrukla saldırdığı iddiasıyla polise gidip, şikayetçi oldu.
İpsala Devlet Hastanesi\'ne yaralanma olayı nedeniyle getirilen kişinin, doktorların ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi\'ne sevk edilmesine karar verildi. Yaralı, sevk için 112 Acil Sağlık İstasyonu\'na bağlı ambulansa alınırken, iddiaya göre, yakınları S.A. ve Y.N., ambulans şoförü F.Ç.\'ye küfrederek, yumrukla saldırdı. F.Ç.\'nin polise giderek, şikayetçi olması üzerine S.A. ve Y.N., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından \'görevi yaptırmamak için direnme\' ve \'görevli memura mukavemet\' suçlamalarıyla adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

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