Hasta yakınları hemşireleri dövdü

İstinye Devlet hastanesi Çocuk Servisi’nde hemşire olarak görev yapan 35 yaşındaki Niğmet Tufan ile 28 yaşındaki Selam Dalak, gece nöbeti sırasında 301 nolu odada kalan hastalardan Sümeyye Kara’nın yakınları tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Hasta yakınlarından Emine Bezikli, Hemşire Tufan’ı saçından sürükleyerek odanın dışına çıkarttığı iddia edildi.



Hemşire Niğmet Tufan, hastane içinde üç kişinin kendisine saldırdığını söyledi. Tufan, “Aynı odada kalan iki hasta yakınları ararsında başlayan tartışma sonucu tarafları sakinleştirmeye çalışırken Emine Bezikli adlı kadın bana tokat attı ve odanın dışına kadar saçımdan sürükledi” dedi.



Niğmet Tufan ve Selma Dalak, hastane içinde kendilerine saldıran hasta yakınları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, saldırganlar hakkında soruşturma başlattı.



Olayın ardından adli tıp raporu alan hemşireler çalıştıkları hastaneden de 5 gün çalışamaz raporu aldı. İstinye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Osman Gazi Bakır’ın yaşananlar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağını söyleyen Selma Dalak ve Niğmet Tufan, “Başhekim bize malum hastaya iyi davranmamız gerektiğini söyledi” dedi.

Hemşireliğin şiddete en fazla maruz kalan meslek grupları arasında en başta geldiğine vurgu yapan Selma Dalak, “Bugün dar edildik biz, sanki daha öncesinde de cinsel tacize maruz kalmadık mı, bence inşalara hasta yakınlarının yasal haklarının ne olduğu anlatılmalı ki bu tarz olaylar yaşanmasın” dedi…