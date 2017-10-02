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Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önüne park edilen bir otomobilin burada durmamasını isteyen güvenlik görevlileri 24 yaşındaki Oktay Özdemir ile 35 yaşındaki Abdullah Dinç, yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğr

02 Ekim 2017 11:41

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önüne park edilen bir otomobilin burada durmamasını isteyen güvenlik görevlileri 24 yaşındaki Oktay Özdemir ile 35 yaşındaki Abdullah Dinç, yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. 
Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde meydana geldi. Hastanenin güvenlik görevlisi Oktay Özdemir, acil servisin önüne park eden bir otomobil sürücüsüne, aracını başka bir yere park etmesini söyledi. Bunun üzerine otomobilden inen 5 kişilik grup ile hastane bahçesindeki diğer arkadaşları, kendilerini uyaran güvenlik görevlisi Özdemir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özdemir, yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. Bunun üzerine diğer güvenlik görevlisi Abdullah Dinç de, arkadaşını saldırganlardan kurtarmak isterken tekme ve yumrukların hedefi oldu. Öte yandan, Özdemir ve Dinç olayın ardından kaçan saldırganlardan şikayetçi oldu.  Polis soruşturma başlattı.

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