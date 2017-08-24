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Hasta yakını muayene sırasını kaçırınca doktoru dövdü

Doktorla hasta yakınını görevliler ayırdı

24 Ağustos 2017 15:22

İzmir'de bir doktor, muayene sırasını kaçıran hastanın yakını tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Sputnik'in haberindeki iddiaya göre, Menemen Devlet Hastanesi'nde görevli uzman doktor Hayrullah Manyas, dün muayene için gelen ancak sırasına kaçıran bir hastanın yakınıyla tartıştı. 

Görevliler tarafından uzaklaştırılan hasta yakını, bugün polikliniklere yeniden geldi. Hasta yakını, karşılaştığı Manyas'a saldırdı. Tarafları, araya giren güvenlik görevlileri ile doktorlar ayırdı.

Yüzü ve kolunda darp izleri oluşan Manyas, hastanede tedavi edildi. Darp raporu alan Manyas, hasta yakını hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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