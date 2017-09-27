Hasta yakını, çalışanın burnunu kırdı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, kimliği henüz belirsiz hasta yakını, tartıştığı bilgi işlem personeli Feyad Karademir’i tartakladı. Saldırgan hasta yakını olay yerinden kaçarken, Karademir\'in burnunun kırıldığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası\'nda meydana geldi. İsmi henüz belirsiz hasta yakını, poliklinikte doktorun yerinde olmadığını görünce aynı serviste görevli bilgi işlem birimi çalışanı Feyad Karademir\'in yanına gitti. Hasta yakını ile kendisine doktorun bugün gelmeyeceğini söyleyen Karademir, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen hasta yakını, Karademir\'i yumruklamaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan ikiliden hasta yakını kayıplara karışırken, Karademir ise acil serviste tedaviye alındı. Burnu kırıldığı belirlenen Karademir, hasta yakınından şikayetçi olurken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede yaşanan olay ise, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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