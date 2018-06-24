Hasta ve engelliler için 'seyyar sandık' uygulaması ilk kez hayata geçirildi

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleriyle, hasta ve engellilere evde oy kullanabilme imkanı da ilk kez hayata geçirildi.

“Engellilik Beyan Formu” ve yatalak hasta olanlar için “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu” doldurarak 12 Mayıs tarihine kadar kayıt yaptıran kişilerin evlerine seyyar sandık götürüldü.

‘Seyyar sandık’ uygulamasıyla ile yatalak ve yaşlı olan hastaların evlerine seçim kurulu görevlileri giderek, evlerinde oy kullanmalarını sağladı.

Adıyaman merkezde 5, Besni ilçesinde 2, Gerger ilçesinde 1, Gölbaşı ilçesinde 2, Kahta ilçesinde 2, Samsat ilçesinde 1 ve Sincik ilçesinde 1 olmak üzere toplam 15 seyyar sandık hazırlandı.

İl ve ilçe seçim kurullarına daha önceden oylarını evlerinde kullanmak istediklerini belirten yatalak ve yaşlı toplam 100 kişinin başvuruda bulunduğu ve bu kişilere hizmet verileceği öğrenildi.

Vatandaşlar ise ‘seyyar sandık’ uygulamasından dolayı yetkililere teşekkür ederek, daha önce oy kullanmak için zorluklar yaşadıklarını ifade etti.