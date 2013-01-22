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Hasta tutuklu ve hükümlülere umut ışığı

Meclis'te bu hafta görüşülecek tasarının yasalaşması halinde 400'e yakın ağır hasta tutuklu ve hükümlü, cezaevinden çıkacak

22 Ocak 2013 14:06

 

TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta görüşülmesi planlanan, anadilde savunma ve hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesine de imkan tanıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yasalaşırsa 400'a yakın ağır hasta mahkumun cezaevinden çıkması gündeme gelecek.
Ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle infazın ertelenebilmesi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16. maddesinde düzenleniyor. Madde, ''hastalık mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkumun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılmasını'' öngörüyor.

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