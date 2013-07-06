Hasta tutuklu ve hükümlülere sağlık tahliyesi; önce 50 KCK'lı yararlanacak

Adalet Bakanlığı, sağlık sorunları nedeniyle tutuklu yargılanmasında problem oluşturan sanıklar için yeni bir çalışma başlattı. Bir hafta içerisinde hayata geçirilmesi beklenen yeni düzenlemeyle sağlık sorunları yaşayan tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılacağı öğrenildi. Bu kapsamda ilk etapta 50 KCK tutuklusu serbest bırakılacak.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan, 19 Haziran’da Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüşerek çözüm yolunda atılacak en önemli adımlardan birinin sağlık sorunları yaşayan tutukluların serbest bırakılması olduğunu belirtmişti. Bu görüşmeden sonra 2 Temmuz’da tekrarlanan görüşmede de aynı konu gündeme geldi.

İsmail Sağıroğlu’nun haberine göre, BDP’nin taleplerini dinleyen Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in bürokratlarından sağlık sorunları yaşayan tutukluların serbest bırakılması için çalışma yapılması talimatını verdiği ve bir hafta içerisinde uygulamaya geçilmesini istediği öğrenildi.

Bakanlığın hapishanede olan ve sağlık durumu iyi olmayan mahkûmlardan sağlık raporu isteyeceği ve raporla hapishane şartlarının tedavisine izin vermediği belgelenen tutukluları serbest bırakacağı belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalara göre ilk etapta sağlık sorunları yaşayan 50 KCK tutuklusu serbest bırakılacak. Geçen günlerde İmralı Adası’na giden Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, “Ağabeyimin sağlık sorunları vardır. Burnunda, boğazında ve ağzında yanmalar devam ediyor. Çoktan beri devam ediyor bu sorun. Bağımsız doktor heyetini istiyor” diye açıklamalarda bulunmuştu.

Öcalan’ın da sağlık sorunları nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanacak yeni düzenlemeden faydalanabileceği belirtiliyor.

Protestolarla gündemde!

Salı günü BDP, Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği (TUAD) ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), hasta tutukluların serbest bırakılması için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu önünde oturma eylemi yaparak durumun düzeltilmesi için cezaevlerinin önünde çadır kurularak beklenilmesi yönünde karar almıştı.

Burada konuşan BDP Milletvekili Sabahat Tuncel, “Hükümet adım at diyoruz, çünkü çözüm olacaksa hükümetin somut adımlar atması gerekiyor. Hükümet samimiyet testini nereden yapacağız. İşte somut bir durum hasta tutukluları serbest bırakmasıdır” demişti.

Hasta mahpuslar için iki adım

Adalet Bakanlığı, demokratik çözüm sürecinin önündeki engellerden biri olan hasta tutuklu ve mahpusların tedavisinin cezaevi dışında yapılması için bir dizi düzenleme gerçekleştirmişti.

İlk olarak ‘4. Yargı Paketi’nde, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yer alan ‘Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi’ başlıklı maddesine bir ek fıkra eklendi.

‘Toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen kişi hakkındaki cezanın infazının geri bırakılması nedenleri’nin arasına, ‘maruz kalınan ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettirememe hali’ de eklendi. Adli Tıp Kurumu’nun daha hızlı çalışması için bir dizi önlem alındı.

Adli Tıp Kurumu ve Sağlık Bakanlığı arasında internet altyapısı güçlendirilerek, kurumun tam teşekküllü hastanelerin hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili verdiği raporlar ve görüşlere anında ulaşma olanağı sağlandı.