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Hasta tutuklu Sibel Çapraz’ın duruşması bugün

"Bir tek Sibel değil yüzlerce hasta tutsak şu an aynı durumda; bu zulmün derhal son bulması gerekiyor"

28 Şubat 2017 03:00

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılının Kasım ayında yaşanan çatışma sırasında kolundan vurulan ve hastanede tedavisi sürdüğü sırada gözaltına alınarak tutuklanan Hakkâri İl Genel Meclisi Üyesi Sibel Çapraz'ın duruşması bugün görülecek.

Duruşmaya katılım çağrısı

Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve şu ana kadar 15 ameliyat geçiren Çapraz’ın ihtiyaç duyduğu acil ameliyata ve yeterli tıbbi bakıma erişimi engellendiğini dile getiren ağabeyi Necip Çapraz, Sibel Çapraz’ın yarın Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmasına katılım için çağrı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Acil Eylem Grubu’nun, tahliyesi için kampanya başlattığı Çapraz’ın durumuna dikkat çeken ağabey Çapraz, "cezaevlerindeki baskıların OHAL ile birlikte arttığına" dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Sibel’in vurulmasını üstlenmeyen yetkililer yaralı bir halde gözaltına alarak cezaevine koydu. Bir tek Sibel değil yüzlerce hasta tutsak şu an aynı durumda. Bu zulmün derhal son bulması gerekiyor. Cezaevi koşulları ameliyat sonrasını kaldıramaz. Sibel’in kendine bakacak bir durumu yok. Cezaevindeki arkadaşları ona bakıyor."

"Bu hukuksuzluk sona ermeli artık"

Kardeşinin tutuklanması için gereken zeminin çok önceden hazırlandığını söyleyen Çapraz, “Yaraladıkları Sibel’i hukuksuz bir şekilde gözaltına alıp tutuklayanlar, bunun zeminini de hazırladı. Tutuklanması için gereken her şey önceden hazırlandı. Bu hukuksuzluk derhal sona ermeli artık yeter” diye konuştu.

Çapraz’ın 28 Şubat’ta Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davası için duyarlılık çağrısında bulunan ağabey Çapraz, “Avukat, aile ve kamuoyu olarak o gün orada olmalıyız yoksa Sibel’in yaşamı tehlikeye girer” dedi.

Ne oldu?

Sibel çapraz, 27 Kasım 2015’te Yüksekova’daki bir gürültü protestosunda polis tarafından vurulmuştu.

Dokuz gün yoğun bakımda kalan Çapraz, “örgüt üyeliği” iddiasıyla 2 Mart’ta tutuklanmıştı.

96 günlük tedavisi boyunca 10’un üzerinde ameliyat geçiren Çapraz, İstanbul’da tedavi gördüğü hastaneden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ameliyatını olmak üzere taburcu edildiğinde tutuklanmıştı.

Çapraz önce Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmış, 30 Haziran’da da İzmir Menemen R Tipi Cezaevine sevk edilmiş, daha sonra tekrar Bakırköy’e getirilmişti.

Sibel Çapraz kimdir? 

1981 Yüksekova doğumlu Sibel Çapraz, ilköğrenimini Yüksekova’da, orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun olan Çapraz, 13 yıl Yüksekova Haber Gazetesi’nde muhabirlik yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Çapraz, 29 Mart 2014 yerel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi’nden (BDP) Hakkari İl Genel Meclisi üyesi seçildi.

 

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