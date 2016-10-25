Hasta tutuklu Sibel Çapraz yine tahliye edilmedi!

Hasta tutuklu Sibel Çapraz’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tahliye talebi kabul edilmedi, tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, tedavi imkanları sağlanması amacıyla İzmir’den İstanbul’daki Bakırköy Cezaevi’ne sevk edilmiş olan Çapraz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avukatı Banu Güveren’in yaptığı açıklamada, “Bugün ifade veren tanıkların, Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerini işkence altında imzaladıklarını ve Çapraz hakkındaki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söylediklerini” belirtti.

Ancak Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serhat Işık, ağır hasta olan ve hapishanedeki diğer mahpusların yardımıyla yaşamını idame ettiren Çapraz’ın “kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle” tutukluluğunun devamına karar verdi.

“Sağlık durumu kötüleşiyor”

Sibel Çapraz’ın sağlık durumunun da kötüleştiğini anlatan avukat Güveren, şu bilgileri verdi:

“Sibel’in acilen tedavi olması gerekiyor. Bir kolunu ve ayağını kullanamıyor. Cezaevi koğuşundaki diğer mahpuslar bakımını sağlıyor, yardım ediyor. Bağırsaklarıyla ilgili de en son Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cerrahi uzmanına muayene oldu, doktor bir yıl kadar ilaç tedavisi gördükten sonra ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ancak hapishanede gereken tedaviye ulaşamıyor, hastaneye de ring aracıyla götürülüyor.

“Buna rağmen ‘kaçma şüphesi var’ diye tutuklu. Dosyada hiçbir somut delil olmadığı için tanık beyanlarıyla delil üretilmeye çalışılıyor. Bu yargılamalar adil yargılama hakkı ve yargı bağımsızlığı olmadan yapılıyor.”

Ne olmuştu?

Sibel Çapraz, 27 Kasım 2015'te ilçedeki bir hendek operasyonu sırasında silah sesleri üzerine mahalleli ile beraber sokağa çıkarak gürültü protestosu yaptığı esnada vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Dokuz gün yoğun bakımda kalan Çapraz, 2 Mart 2016'da “örgüt üyesi” iddiasıyla tutuklandı.

96 günlük tedavisi boyunca 15 ameliyat geçiren Çapraz, tutuklandığında, İstanbul'da tedavi gördüğü hastaneden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ameliyatını olmak üzere taburcu ediliyordu.

Çapraz önce Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldı, 30 Haziran'da İzmir Menemen R Tipi Cezaevine sevk edildi. 11 Ekim’de de tedavisi için İstanbul’daki Bakırköy Cezaevi’ne sevk edildi.

Çapraz, hakim karşısına çıktığı 27 Temmuz'da da tahliye edilmemişti.