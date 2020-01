'Hasta tutsaklar rehin objesi değildir!'

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Barikat, Direnişteyiz.net ve Görülmüştür Ekibi, hasta mahkûmların serbest bırakılması için imza toplayarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, cezaevlerinde 300’ü ağır olmak üzere 1000’e yakın hasta mahkumun bulunduğu hatırlatıldı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde adam yaralama ve tefecilik suçundan hüküm giyen iki mahkumu affettiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hasta tutsaklar sorunu, yıllardır kanayan yaramız. “AKP Devleti” hasta tutsakları “rehin” olarak tutmakta ve onları yüz kızartıcı bir tavırla “pazarlık” konusu yapmaktadır. Tabii bu politikadan “adli mahpuslar” da etkilenmektedir. Bilindiği gibi rakamlar değişse de, adli ve siyasi toplam 300 kadarı ağır olmak üzere, 1000’ e yakın hasta tutsak bizden – sizden destek beklemektedir. Son 13 yılda, 2300 insanın cezaevlerinde –raporlarına rağmen tahliye edilmeden- yaşamını kaybetmiş olması, bu sorunun vahametini göstermektedir.

Türkiye’de başta İHD olmak üzere, “Demokratik Kitle Örgütleri” ile “Sivil Toplum Örgütleri” bu konuda eylemler yapıyor.

Ama hükümet ısrarla suskunluğunu korumaya devam ediyor. Hatta dönem dönem hapishanelerdeki hak ihlallerini dile getiren yazarlar hakkında soruşturma açıyor.

En ironik olanı da, 3 Temmuz çarşamba günü Adli Tıp Kurumu’nun önerisi çerçevesinde Erdoğan’ın af yetkisini ilk defa kullanmış olması. İki mahkumu affetti: Silahla yaralamaktan mahkum 1977 doğumlu birisini ve yağma, yağmaya teşebbüs, tehdit ve tefecilik'ten mahkum 1969 doğumlu birisini.

Hükümetin konuyla ilgilenmesi için, hasta tutsaklardan 31 yıldır hapishanede olan Hasan Gülbahar’ın ifadesiyle: “Birleşik ve örgütlü bir mücadele yürütmek gerekiyor…”

Kamuoyuna, şair, yazar, sanatçı ve bilim insanlarına, kurum temsilcilerine çağrımızdır: Sesimize ses katın. Bulunduğunuz alanlarda – kurumlarda – yayın organlarında bu konuyu gündeme alın. Basını, konuyla daha çok ilgilenmeye davet edin.

Bu ayıpla daha fazla yaşamayalım. Bu drama seyirci kalmayalım.

Çağrıcılar :

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

Barikat,

Direnişteyiz.net

Görülmüştür Ekibi

