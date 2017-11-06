Hasta taşıyan ambulans TIR'la çarpıştı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'İN Aliağa İlçesi\'nde, içerisinde hasta olan ambulans TIR\'la çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Tüpraş Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İnönü Caddesi\'nden Aliağa Devlet Hastanesi\'ne hasta götüren 35 V 7602 plakalı ambulans, 43 yaşındaki M.A. yönetimindeki 34 TL 4074 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta hasar meydana geldi. Kaza yapan ambulansın taşıdığı hasta, olay yerine sevk edilen bir başka ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.