-Hasta taşıyan ambulans devrildi: 2 ölü ORDU (A.A) - 24.01.2012 - Ordu'da hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'daki özel bir hastaneden Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine hasta sevki yapan Muammer Altuntaş (40) yönetimindeki 34 FTV 87 plakalı ambulans, Fatsa Bolaman Yolu tünel çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada, sürücü Muammer Altuntaş ile sevk edilen hasta Fatma Kap (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü Seyfullah Aslan (45), Acil Tıp Teknisyeni Fatih Ceylan (28), doktor Halil İbrahim Onmaz (29) ve hasta yakını Hanife Daban (40) olay yerine sevk edilen bir başka ambulansla Ordu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.