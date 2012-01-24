T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 2 ölü ORDU (A.A)

24 Ocak 2012 14:04

-Hasta taşıyan ambulans devrildi: 2 ölü ORDU (A.A) - 24.01.2012 - Ordu'da hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'daki özel bir hastaneden Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine hasta sevki yapan Muammer Altuntaş (40) yönetimindeki 34 FTV 87 plakalı ambulans, Fatsa Bolaman Yolu tünel çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.  Kazada, sürücü Muammer Altuntaş ile sevk edilen hasta Fatma Kap (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü Seyfullah Aslan (45), Acil Tıp Teknisyeni Fatih Ceylan (28), doktor Halil İbrahim Onmaz (29) ve hasta yakını Hanife Daban (40) olay yerine sevk edilen bir başka ambulansla Ordu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24