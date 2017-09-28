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Hasta tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR Devlet Hastanesi'nde görevli Üroloji Uzmanı Dr

28 Eylül 2017 20:06

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR Devlet Hastanesi\'nde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Yarımoğlu, tartıştığı hastası İbrahim Kum tarafından kalbinden ve karın boşluğundan bıçaklandı. Saldırgan yakalanırken, durumu ağır olan Dr. Yarımoğlu, ameliyata alındı.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Iğdır Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. İbrahim Kum, rahatsızlığı için gittiği hastanede kendisini muayene etmek isteyen Üroloji Uzmanı evhli ve 1 çocuk babası 31 yaşındaki Dr. Serkan Yarımoğlu ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İbrahim Kum, yanında getirdiği bıçakla Dr. Serkan Yarımoğlu\'nu kalbinden ve karın boşluğundan bıçakladı.
Gelen seler üzerine odaya giren hastane polisi, İbrahim Kum\'u gözaltına aldı. Ağır yaralanan Dr. Yarımoğlu, hemen ameliyata alındı. Dr. Serkan Yarımoğlu\'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayın ardından Vali Enver Ünlü ile İl Emniyet Müdürü Melih Ekici hastaneye gelerek yetkililerden bilgi altı. 
İbrahim Kum, sorgulanmak üzere emineyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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