Hasta Talha, hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla buluştu

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de 15 gün önce polis olma hayali gerçekleşen Serebral Palsi (SP) hastası Talha Tozluklu (16), tedavi için gittiği İstanbul\'da hayranı olduğu Arka Sokaklar dizisinin oyuncularıyla bir araya geldi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper\'in girişimleriyle Kanal D\'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar\'ın setini ziyaret eden Talha Tozluklu, oyuncularla tanıştı. Kavacık\'ta dizinin yapımcısı Erler Film\'e ait platoda yönetmen Orhan Oğuz ve oyuncular Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Can Başak, Boğaç Aksoy, Onur Bay ve Tunç Oğuz ile buluşan Talha, ekiple diziye ve özel hayatlarına dair sohbet etti. En büyük tutkusunun Arka Sokaklar olduğunu belirten Talha, dizinin son 8 sezondur tüm bölümlerini ve tekrarlarını hiç kaçırmadan takip ettiğini ifade etti. Dizide Rıza Baba rolündeki Zafer Ergin, Serebral Palsi hastası Talha’yı başkomiser olarak ekibinde görmek istediğini söyledi. Talha, kendisini hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla buluşturan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’e teşekkür etti.



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