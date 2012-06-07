Hasta olduğu için işe gidemeyenlerin sayısı 15 kat arttı

Almanya'da hasta olduğu için işe gidemeyenlerin sayısı son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Çalışanların yüzde 3,6’sı doktordan rapor aldı.

"Bana verilen görevleri artık yerine getiremiyorum. Oturup masamdaki dağ gibi işleri görünce çıldırıyorum!" İşte bir çalışan internet platformunda böyle isyan ediyor. Bir başkası, "Bu aralar korkunç baş ağrım var. Biraz olsun rahata kavuşamıyorum" diye yazıyor.

Bu tür yakınmalar Almanya’da artık sık duyuluyor. Araştırmalar mesleğinde başarılı olma baskısının Almanya’da fazlasıyla arttığını ortaya koyuyor. Çalışanların yarısından fazlası telaşlı çalışıyor ve yüzde 63’ü de süre aynı olmasına rağmen giderek daha çok iş bitirmek zorunda kalıyor. Bunu Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) araştırması ortaya koyuyor. Alman İş Yerinde Sağlığı Teşvik Ağı'ndan Christine Richter, psikolojik ve psikosomatik rahatsızlıkların 1970’lerden bu yana on kat arttığını belirtiyor ve „Eğer uzun süre uykunuzu tam alamıyorsanız ve düşünceler tek bir kötü düşünce etrafında dönüp duruyorsa, kafanızdan atamıyorsanız ve sosyal yaşamdan kopmaya başladıysanız, yani tüm bunların hepsini yaşıyorsanız hemen doktora gidilmeli“ uyarısını yapıyor.

Sosyal alanda çalışanlar daha fazla rahatsızlanabiliyor. Christine Richter başta bakıcılar ve sosyal hizmet verenlerin sadece psikolojik değil bedenen de yıprandıklarını belirtiyor. Örneğin doktorların çok stresi olmasına karşın karar verme sorumluluğu az olan bir bakıcı daha çok stres yaşıyor. Araştırmaya göre kadınlar erkeklerden daha çok hastalanıyor çünkü genellikle ailevi işleri ile mesleğini birarada yürütmeye çalışıyor.

IG Metal Sendikası çalışanların yasalarla daha iyi korunmasını istiyor. Sendikanın yönetim kurulu üyesi Hans Jürgen Urban “İş yeri temsilcileri hastalıkların engellenmesinde merkezî rol oynuyor. İş yeri temsilcileri iş yerindeki psikolojik tehditleri incelemek ve engellemek alanında eğitilmeli. Ayrıca politikacılardan iş yerinde stresi azaltan, psikolojik tehditler karşısında önlem alan yeni düzenlemeler talep ediyoruz“ diyor.

'Dinlenme olanağı sunulmalı'

İş yerinde psikolojik rahatsızlıklara yakalananların iş verenlerine maliyetinin yılda 8 ila 20 milyar euroyu bulduğu tahmin ediliyor. İki yıl önce 18 Avrupa ülkesi çalışanların iş yerindeki psikolojik sağlığının korunmasına dair bir bildiri imzaladı. Ancak Christine Richter, Alman işletmelerin stresi önleyici tedbirler alarak rekabette avantaj sağlayabileceklerinin bilincine yeni yeni vardıklarını belirtiyor. Christine Richter yöneticilere, iş yerinde belli bir sağlık durumu standardının hedef alınmasını ve çalışanlara dinlenme olanakları tanımalarını öneriyor.

Richter “Böyle yapıldığı zaman işletmenin çalışanına verdiği mesaj şu olur: Akşam saat sekizden sonra elektronik postana ya da cep telefonu mesajlarına bakmanı beklemiyoruz. O zaman çalışanın kafası tamamen boşalır, kendisine ve ailesine zaman ayırabilir“ şeklinde konuşuyor. (Deutsche Welle Türkçe)