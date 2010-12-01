-HASTA NAKLİ YAPAN AMBULANS HACİZLİ ÇIKTI ISPARTA (A.A) - 01.12.2010 - Bir borçtan dolayı hakkında haciz işlemi bulunan Ankara'daki özel bir hastaneye ait hasta nakil aracı Antalya'dan Ankara'ya hasta götürürken, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak otoparka çekildi. Hasta Isparta Belediyesine ait ambulansla Ankara'ya gönderildi. Alınan bilgiye göre, üzerinde haciz işlemi bulunan 06 AYA 13 plakalı ambulans, Antalya'da ikamet eden Ali Çoşar adlı hastayı Ankara'ya götürürken Isparta sınırları içinde MOBESE kamerasınca saptandı. Ambulansın hacizli bulunduğunu fark eden Isparta Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, aracı durdurarak, ruhsat sorgulaması yaptı. Sorgulamada aracın 2007 yılından bu yana fenni muayene vizesinin yapılmadığı, sigorta belgelerinin eksik olduğu ve hacizden ötürü yakalama kararı olduğu tespit edildi. Ambulans, trafik ekipleri tarafından bağlanarak, otoparka çekildi. Ambulanstaki hastanın mağdur edilmemesi için başka hasta nakil aracı arayışlarına giren Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Isparta Belediyesine ait ambulansla hastayı Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesine gönderdi. Hasta Ali Çoşar'ın İzmir'de askerlik yaptığı sırada ayağından rahatsızlanması nedeniyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesinde tedavi altına alındığı, hava değişimi için memleketi Antalya'ya gittiği ancak tedavisine devam edilmesi için yeniden ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Hacizli ambulansın Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi tarafından Ankara'daki özel bir hastaneden kiralandığı bildirildi. Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, yaptığı açıklamada, kanunları uyguladıklarını, bunu yaparken de hastayı mağdur etmediklerini belirtti.