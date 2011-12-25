Hasta kocaya helikopterle geldi

T24

Çocuklarıyla birlikte geldi



İngiliz Kraliyet ailesi Noel tatili hazırlıklarına çok önceden başlamıştı. Noel bayramında bütün aile biraraya gelecekti. Ancak 90 yaşındaki Prens Philip'in ani rahatsızlığı buna izin vermedi.Kalp kapakçığında sorun yaşayan Prens Philip geçtiğimiz cuma günü başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyatının üzerinden 12 saat geçmeden kendine gelen Prens Philip, doktorlarına biran önce hastaneden çıkmak istediğini söyledi.Sağlık durumu doktorları ikna etmediği için Prens Philip daha bir süre hastanede yatacak. 85 yaşındaki Kraliçe İkinci Elizabeth, 90 yaşındaki eşi Prens Philip'i hastanede ziyaret etti.Helikopterle hastaneye gelen Kraliçe'nin yanında Prens Andrew, Prens Edward ve Prenses Anna bulunuyordu. Daha sonra babasını Prens Charles ve eşi Camillia da hastanede ziyaret etti.