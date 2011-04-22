-HASTA KADIN DONDURUCU DENİZE DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Norveç açıklarında kruvaziyer gemisindeyken ağır şekilde hastalanan 73 yaşındaki bir kadın yolcu bir başka gemiye nakledilmeye çalışılırken dondurucu denize düştü. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sıfırın altında 3 derece sıcaklığındaki denizde birkaç dakika kalan büyükanne Janet Richardson, götürüldüğü hastanede hayata tutunmaya çalışıyor. Görgü tanıkları, yolcu gemisinden diğer gemiye nakledilmeye çalışılan hastanın, kötü hava koşulları nedeniyle iki geminin birbirine iyi bağlanamaması yüzünden aradan denize düştüğünü anlattılar. Denize düşen yaşlı kadını kurtarmak için hemen bir kurtarma teknesinin seferber edildiğini söyleyen görgü tanıkları, talihsiz kadının sudan çıkarılıncaya dek 8 dakika kadar dondurucu denizde kaldığını belirttiler.