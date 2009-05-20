Hasta çocuğun hayatını matkapla kurtardı

Maryborough kentinde bisikletten düşerek kafasından ciddi şekilde yaralanan Nicholas Rossi bilinci kapalı halde hastaneye yetiştirildi. Nöbetçi doktor Rob Carson, beyin kanaması geçirdiğini fark ettiği çocuğun beynindeki basıncı azaltmak için, elinde gerekli tıbbi donanım olmadığından, hayati bir karar verdi ve hastanenin bakım-onarım biriminden bir matkap istetti.Ardından, Malbourne'daki bir beyin cerrahından telefonla yardım isteyen Dr. Carson, kafatasının neresinde ve ne derinlikte bir delik açması gerektiği konusunda telefondaki uzmanın yardımını alarak çocuğa müdahale etti.Uçakla Melbourne'daki donanımlı bir hastaneye götürülen Nicholas, 13. yaş gününde taburcu oldu.