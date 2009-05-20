T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hasta çocuğun hayatını matkapla kurtardı

Avustralya'da bir doktor, acil müdahale gereken yaralı bir çocuğun kafatasında matkapla delik açarak hayatını kurtardı.

20 Mayıs 2009 03:00

Avustralya'nın kırsal kesimlerinde filmlere taş çıkartan bir kurtarma operasyonu yapıldı. Doktor, acil müdahale gereken yaralı bir çocuğun kafatasında matkapla delik açarak hayatını kurtardı.

Maryborough kentinde bisikletten düşerek kafasından ciddi şekilde yaralanan Nicholas Rossi bilinci kapalı halde hastaneye yetiştirildi. Nöbetçi doktor Rob Carson, beyin kanaması geçirdiğini fark ettiği çocuğun beynindeki basıncı azaltmak için, elinde gerekli tıbbi donanım olmadığından, hayati bir karar verdi ve hastanenin bakım-onarım biriminden bir matkap istetti.

Ardından, Malbourne'daki bir beyin cerrahından telefonla yardım isteyen Dr. Carson, kafatasının neresinde ve ne derinlikte bir delik açması gerektiği konusunda telefondaki uzmanın yardımını alarak çocuğa müdahale etti.

Uçakla Melbourne'daki donanımlı bir hastaneye götürülen Nicholas, 13. yaş gününde taburcu oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24