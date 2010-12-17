Hasta adam: ABD

T24 - CNBC-e’nin 10. kuruluş yılında geleceği en iyi analiz eden iki isim konuştu. Her ikisi de ABD’nin geleceği için karamsar tablo çizdi.



ABD ekonomisinin ne kadar sağlıklı bir durumda olduğuna ilişkin tartışma tüm hızıyla sürüyor. Dün Reuters haber ajansı konuyu detaylı ele alan bir analiz yazısı yayımladı. “ABD dünyanın hasta adamı mı?” başlıklı yazıda ABD’de 2003 yılından bu yana imalat sektöründe kepenk indiren işletme sayısının 20 bine ulaştığı, bunun ülkedeki niteliksiz işsiz sayısının hızla artmasına neden olduğu vurgulandı.





Reuters analizinde dünyanın en büyük tahvil yatırım fonu Pimco’nun yöneticisi Bill Gross’un, “Son 20 yılda daha fazla refaha kavuşmak için sadece borçlandık. Bunun istikrarlı ve güvenli yolunun bir şeyler üretmek olduğunu unuttuk. Şimdi de bedelini ödüyoruz” sözleri de yer aldı.



Bu tartışma dün İstanbul’da CNBC-e’nin 10. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Geleceği Görmek: Ekonomide 1000 günde neler olacak?” başlıklı konferasının da ana gündem maddesiydi. Konferansın konuşmacılarından Wall Street’in adı “Tatlı Cadı” ya çıkan ünlü bankacılık analisti Meredith Whitney, “ABD’de 2 milyon kişinin işsiz kalacağını tahmin ediyorum. Önceden işsiz kalan 3 milyon kişi ise işe geri alınmayacak” diye konuştu.



Zenginlerin ağır vergiler getirilen eyaletlerden ayrılarak başka eyaletlere taşınacağını, bu kapsamda göç hareketleri gözleneceğini ifade eden Whitney, “Bankacılık sektöründe ise 1.5 yılda 5000, 2015’e kadar 10 bin banka şubesi kapanır. Önümüzdeki 2 yılda ABD finans piyasasının yüzde 42’si borcunu çevirmekte daha da zorlanacak” diye konuştu.



Whitney, ABD Merkez Bankası Fed ile ilgili ise, “Orta sınıf Fed’in politikalarından fayda sağlamıyor. Bence hükümet sorumluluk almak istemiyor, bütün sorunları Fed’in çözmesini bekliyor. Fed, siyasi bir kurum haline geldi” değerlendirmesini yaptı.



ABD konusunda karamsar konuşan Whitney, Türkiye ekonomisine ise övgüler yağdırdı. Whitney, Türkiye’nin ekonomik büyüme potansiyeli açısından önemli konumda bulunduğuna, ekonominin çeşitlilik arz ettiğine işaret ederek, bu çeşitliliğin işsizlikle mücadelede önemli bir unsur olduğunu söyledi. Türkiye’nin ticaret ortaklığı açısından iyi bir bölümlendirme yaptığını belirten Whitney, “Bu, Türkiye’yi Avrupa’daki diğer ülkelere göre öne çıkarıyor. İhracat, ticaret hacmi için aynı şey geçerli” dedi.





Türkiye’den çiftlik alın



Toplantıya video konferans bağlantısıyla katılan yatırım danışmanı Marc Faber ise Amerikan ekonomisinin iflas edeceğine inandığını ifade ederek, “Ama iflas etmeden önce de para basıyorlar” dedi.



Gelişmekte olan ekonomilerin hızlı büyüdüğüne ve bu ülkelerin bir araya geldiğinde, küresel ekonominin neredeyse yarısını oluşturduğuna değinen Faber, “Yatırımcılar, bence parasının en az yarısını gelişmekte olan ekonomilere yatırmalı. Yatırımcı olarak veya özel sektör olarak odaklanmamız gereken yer gelişmekte olan ülkeler olmalı” diye konuştu.



Faber ayrıca cazip olan iki yatırım aracının hisse senetleri ve emtia olduğuna dikkat çekerek, “Ben hisse senedinden yanayım. Düzeltme döneminde piyasadan çıkıp emlak ya da emtiaya girmek lazım. Emlak, arsa alın. Hatta Türkiye’den çiftlik alın” tavsiyesinde bulundu.





‘Zenginler göç edecek’



Tatlı Cadı Meredith Whitney:



- Zenginler ağır vergiler getirilen eyaletlerden ayrılarak başka eyaletlere taşınacak

- 2 milyon kişi işsiz kalacak

- Zaten işsiz olan 3 milyon ise geri alınmayacak

- ABD’de büyüme bir tek kamu borcunda

- ABD’de işten çıkarılan 3 milyon insanın yakında yeniden işe alınması zor

- Bence hükümet sorumluluk almak istemiyor, bütün sorunları Fed’in çözmesini bekliyor. Fed, siyasi bir kurum haline geldi.

‘DEVLET TAHVİLİ ALMAYIN’



Yatırım danışmanı Marc Faber:

- Amerikan ekonomisi iflas edecek

- Ama iflas etmeden önce para basıyorlar

- Yatırımcılar bence parasının en az yarısını gelişmekte olan ekonomilere yatırmalı

- Devlet tahviline yatırım yapmayın

- Cazip olan iki şey hisse senedi ve emtia. Ben hisse senedinden yanayım

- Altın ve gümüşü tutmak önemli

- Emlak, arsa alın. Hatta Türkiye’den çiftlik alın