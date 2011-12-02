T24 - Hasta AB’yi üçe bölüp farklı reçete yazacaklar Dünya Ekonomisi Araştırma Enstitüsü, AB zirvesinde Euro Bölgesi’ndeki ülkelerin ekonomik durumlarına göre üçe bölüneceğini öngördü. Almanya, Fransa, Hollanda gibi güçlü mali yapıdaki 6 ülke, Çekirdek Euro Grubu’na girecek. İspanya, İtalya ve Yunanistan ikinci grubu oluşturacak. Polonya, Romanya en zayıf halka olacak. Ödevlerini yerine getirenler, bir üst gruba geçebilecek.



Önümüzdeki hafta yapılacak AB Liderler zirvesi öncesinde, Macaristan merkezli Dünya Ekonomisi Araştırma Enstitüsü tarafından, beklentilerle ilgili olarak yayınlanan bir araştırma tartışmalara yol açtı. Macaristan Bilimler Akademisi’ne bağlı olan enstitü, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından hazırlanan ve 9 Aralık’ta zirveye sunulacak olan paketin, AB’yi üçe böleceği öngörüsünde bulundu.



Kurumun Bilim Direktörü Margit Racz tarafından yapılan açıklamaya göre, bu önlemlerin başında, ülkelerin ekonomik durumlarına göre gruplara ayrılması ve bunlara karşı uygulanacak önlemlerin farklılaştırılması geliyor. Bu projeye göre, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Avusturya, Hollanda ve Finlandiya, yani mali durumu güçlü olan Euro Bölgesi ülkeleri Avrupa Birliği içinde ayrı bir grup oluşturacak.



Süper güçlü devlet tahvilleri piyasaya sürecek olan bu “Çekirdek Euro Grubu” ülkeleri, birbirlerinin mali dengeleri için garantörlük de üstlenecek. Euro Bölgesi’nde bulunan ancak yüksek devlet borçları ve cari dengelerindeki olumsuzluklar nedeniyle sıkıntılı ülkeler ikinci halkayı meydana getirecek.



Plana göre birinci grubun mali destek vereceği bu ikinci grubu oluşturan ülkelerin bütçeleri için çok katı kriterler talep edilecek ve önlemler uygulanacak. İspanya, Portekiz, İtalya, Brüksel, Yunanistan, Estonya ve Slovakya bu grupta yer alıyor.



Üçüncü bölge Polonya, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Bulgaristan gibi AB üyesi olan ama henüz Euro Bölgesi dışında kalan ülkelerden oluşacak. Avrupa’nın üç ayrı sınıfa bölündüğü bu ortamda, bir sınıftan diğerine geçmek de çok uzun süre alacak ve şimdikine göre çok daha fazla kriterin hayata geçirilmesiyle mümkün olabilecek.

İşte Avrupa'nın yeni lideri!



Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin fotoğrafları ‘photoshop’la birleştirilerek bu kez gerçekten Merkozy yaratıldı.